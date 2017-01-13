Суд продлил срок ареста бывшему вице-губернатору Петербурга Оганесяну до 9 мая

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу, 13 января, на четыре месяца продлил срок ареста бывшему вице-губернатору города Марату Оганесяну, который обвиняется в мошенничестве по делу стадиона на Крестовском острове, сообщает агентство «Росбалт».
Заседание по ходатайству следствия проходило в закрытом режиме. В ходе него в суд была вызвана скорая помощь, однако врачи не стали госпитализировать бывшего чиновника. «Ходатайство следователя удовлетворить. Продлить срок содержания под стражей в отношении Оганесяна Марата Мелсовича по 9 мая 2017 года», — огласила постановление судья.
Оганесян был задержан в Москве 16 ноября 2016 года. Затем его этапировали в Петербург, где предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, Оганесян обеспечил незаконное привлечение акционерного общества «ТДМ» в качестве субподрядчика к строительству стадиона на Крестовском острове. В результате в 2014 году, по версии СК, было похищено более 50 млн рублей при заключении договора по поставке видеотабло. Адвокат обвиняемого Юрий Новолодский сообщил, что Оганесян не признал вины по предъявленному обвинению.