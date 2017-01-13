Моуринью: не уверен, что Клопп так же спокоен, как и я

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии домашнего матча 21-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» согласился с мнением, что у него и наставника красных Юргена Клоппа есть общие черты характера, но при этом дал понять, что он более спокойный, нежели его немецкий коллега.
«Возможно, у нас есть некоторые схожие качества. Но у нас наверняка есть и другие черты, которые делают нас действительно разными людьми и тренерами.
Думаю, он ожидает этого матча так же сильно, как и я. Он мотивирован, как и я. Я не уверен, что он так же спокоен, как я. Но это всего лишь ещё одна большая игра в наших карьерах.
Каждый обладает собственной индивидуальностью и тренерским стилем. Я, как и каждый тренер, хочу побеждать», — цитирует Моуринью Sky Sports.
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