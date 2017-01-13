Орлов назвал стадион «Крестовский» памятником коррупции

Телекомментатор Геннадий Орлов назвал новую арену «Зенита» на Крестовском острове «памятником коррупции» и выразил мнение, что стадион «Петровский» устарел с точки зрения комфорта.
«Что касается того, является ли новая арена «Зенита» памятником коррупции, а вы думаете, когда строили что-то другое, это не памятник коррупции? Например, пирамиды Хеопса. Как они возводились? Мы же не знаем. Сколько людей погибало при монументальных стройках. Это, к сожалению, исторический факт.
Если говорить о «Петровском», ну если там нет туалетов для женщин — что это такое? Он отсталый, неудобный, неуютный. Расстояние между сиденьями маленькое. А где машину поставить? И потом – весь этот район страдает, когда идёт футбол. Неудобно… Приходится мириться. Это наши реалии. Ждём нового стадиона. Я на нём был. Да, он замечательный! Наверное, он памятник коррупции. Но помните, какое коррупционное дело было с реставрацией Кремля? Сколько скандалов было с Большим театром, со сценой в Мариинке?
Хотелось бы жить иначе, но не получается… Сколько денег потрачено, но ведь ни одного уголовного дела не закончено. Ну как к этому всему относиться? А по факту — спасибо стадиону «Петровский». «Зенит» всё время подделывает что-то на нём, ремонтирует раздевалки. Поле – лучшее в стране. Самый северный город — и самый классный газон! Столько сил было потрачено и денег на него. Но у нас просто не было другой арены», — цитирует Орлова «Спорт-экспресс».