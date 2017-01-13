Конте: в матче с «Лестером» «Челси» хочет вернуться на победный путь

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча против «Лестер Сити» в 21-м туре чемпионата Англии. Игра пройдёт 14 января.
«Я не удивлён тому, на какой позиции идёт «Лестер» («лисы» занимают 15-ю строчку в таблице АПЛ. — Прим. «Чемпионата»), потому что это очень сложный чемпионат. Я считаю, что у них очень хорошая команда с хорошим подбором игроков, сильных игроков, техничных и талантливых исполнителей, хорошее командное сочетание. У них отличный тренер. Такое может случиться в этой лиге. Не забывайте о прошлом сезоне «Челси».
Игра с «Лестером» очень важна для нас, поскольку мы хотим вернуться на победный путь. «Лестер» является действующим чемпионом АПЛ, у них есть много хороших и сильных исполнителей, они впечатлили меня своей игрой», — цитирует Конте официальный сайт «Челси».