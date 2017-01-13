Марио Фернандес: Витиньо вернулся другим человеком, сейчас всё будет иначе

Защитник ЦСКА Марио Фернандес высказал мнение о бразильском нападающем Витиньо, который вернулся в «армейский» клуб из аренды.
«Витиньо – большой футболист. В первый раз у него в ЦСКА не сложилось, но сейчас, уверен, всё будет иначе. Он поехал в Бразилию, очень хорошо там выступал, и вот настало время вернуться. Вижу, что Витиньо изменился, по сути, он вернулся другим человеком. Это не просто слова, вы сами видите, что я всё время рядом с ним и чувствую его настрой.
Сейчас он весел, смеётся и всегда в отличном расположении духа. Это очень важно. Витиньо повзрослел, он готов приложить все усилия, чтобы принести пользу команде. Уверен, он доставит много радости болельщикам ЦСКА. Желания у Витиньо хоть отбавляй, а умения ему не занимать», — приводит слова Фернандеса Bobsoccer.