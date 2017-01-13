Венгер спокоен относительно продления контрактов Озила и Санчеса

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал недавнее высказывание полузащитника «канониров» Месута Озила. Ранее Озил дал понять, что продление его контракта с лондонским клубом зависит от того, останется ли в команде главный тренер Арсен Венгер, контракт которого истекает летом 2017 года. Соглашение Озила, как и другого игрока «Арсенала» Алексиса Санчеса, заканчивается летом 2018 года.
«Думаю, что его немного неправильно поняли. Не думаю, что это главное при принятии решения. Мы постоянно говорим, по поводу контракта я больше общаюсь с его агентом, чем с ним. Давайте не будем забывать, что у этих игроков (Озила и Алексиса Санчеса. — Прим. «Чемпионата») ещё 18 месяцев контракта, это долгий срок для футбола. Я очень спокоен", — приводит слова Венгера The Independent.