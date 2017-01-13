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175 лет назад
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Видео: «Босс» Овчинников и его подопечные. Вратари ЦСКА — на сборе в Испании
13 января 2017, пятница. 23:22.
Футбол
Представляем вниманию читателей «Чемпионата» эксклюзивное видео, посвящённое работе вратарской бригады московского ЦСКА на сборе в Кампоаморе (Испании).
Несмотря на назначение на пост главного тренера «армейцев» Виктора Гончаренко, с вратарями команды по-прежнему работает
Сергей Овчинников
.
С другими видео о зимних сборах клубов российской Премьер-Лиги можно ознакомиться
здесь
.
Источник:
«Чемпионат»
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ПФК ЦСКА
Сергей Овчинников — футбол
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