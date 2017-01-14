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Тухель: не думаю, что «Боруссия» Д купит кого-то в январе

14 января 2017, суббота. 00:08. Футбол
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель сообщил, что клуб не собирается совершать трансферы в зимнее окно.

«Я не думаю, что мы купим кого-нибудь в январе. У нас было довольно много новых игроков, требуется время, чтобы всё утрясти. Даже немецким игрокам с большим опытом понадобилось время, чтобы адаптироваться.

Каждое изменение в клубе занимает много времени. Мы хотим, чтобы игроки были здоровы и получали своё время на поле. Сейчас мы не нуждаемся в приобретениях», — цитирует Тухеля TEAMTalk.
Источник: TEAMtalk Сообщить об ошибке
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Боруссия Д Томас Тухель
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