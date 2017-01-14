Тухель: не думаю, что «Боруссия» Д купит кого-то в январе

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель сообщил, что клуб не собирается совершать трансферы в зимнее окно.
«Я не думаю, что мы купим кого-нибудь в январе. У нас было довольно много новых игроков, требуется время, чтобы всё утрясти. Даже немецким игрокам с большим опытом понадобилось время, чтобы адаптироваться.
Каждое изменение в клубе занимает много времени. Мы хотим, чтобы игроки были здоровы и получали своё время на поле. Сейчас мы не нуждаемся в приобретениях», — цитирует Тухеля TEAMTalk.