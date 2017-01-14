Главный тренер «Лиона»: я поклонник Депая, он наша приоритетная цель

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио заявил, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай является его главной трансферной целью в январе.
«Мы продолжаем работать. Это требует времени, переговоров… Потому что покупать игроков сейчас нелегко. Я верю, что президент быстро добьётся цели.
Я сделал Депая приоритетной целью. Он сильный игрок, который забивает голы и хорош на стандартных положениях. Он молодой игрок с большим международным опытом и потенциалом.
Я поклонник этого игрока. Но есть несколько вещей, которые нужно принять во внимание, включая цену», — цитирует Женезио The Guardian.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Лиона», который предлагал за 22-летнего голландца £ 13 млн.