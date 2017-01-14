Балаге: похоже, у «Барселоны» нет финансовой мощи для продления контракта Месси

Журналист и обозреватель Sky Sports Гильем Балаге поделился информацией о переговорах «Барселоны» с форвардом Лионелем Месси о продлении контракта аргентинца.
«Ситуация такова, что „Барселона“ хочет немедленно сесть за стол переговоров, а Месси пока не спешит. В клубе тревожно относятся к этой ситуации, они хотели бы продлить контракт с Лионелем в первой трети года.
Похоже, что у „Барселоны“ нет достаточной финансовой мощи, чтобы продлить контракт не только с Месси, но и с Андресом Иньестой. Игроки начинают задаваться вопросами по поводу финансовой ситуации в клубе и будущего команды.
Думаю, что Месси таки продлит контракт, но только после долгих раздумий. Я знаю, что „Манчестер Сити“, „Челси“ и „Манчестер Юнайтед“ посылают ему сообщения в духе: „Если ты откажешь “Барселоне», то мы готовы тебя взять", — написал Балаге.