Григалава и Путило могут продолжить карьеру в тульском «Арсенале»

Тульский «Арсенал» проявляет интерес к грузинскому защитнику Гиа Григалаве и белорусскому полузащитнику Антону Путило, сообщает Onedivision.
Григалава в России защищал цвета ФК «Ростов», ростовского СКА, ФК «Москва», нижегородской «Волги», «Крыльев Советов» и «Анжи». Последним клубом 27-летнего защитника сборной Грузии был кипрский «Пафос».
Путило выступал в России за «Волгу» и московское «Торпедо». Также в карьере 29-летнего белоруса значатся немецкие «Гамбург» и «Фрайбург», а его последним клубом был турецкий «Газиантепспор».