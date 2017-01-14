Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Севильи» Мареска завершил карьеру

Экс-полузащитник «Ювентуса» и «Севильи» Энцо Мареска завершает игровую карьеру. 36-летний футболист расторг контракт с «Вероной», после чего объявил о решении завязать с футболом, сообщает Today Sport.
Мареска является чемпионом Италии и обладателем Суперкубка страны в составе «Ювентуса». Вместе с «Севильей» он дважды выигрывал Кубок УЕФА, по одному разу Суперкубок Европы, Кубок Испании и Суперкубок Испании. Также Энцо защищал цвета ряда итальянских клубов, английского «Вест Бромвич Альбион», испанской «Малаги» и греческого «Олимпиакоса».
В составе юношеских и молодёжных сборных Италии полузащитник провёл 45 матчей и забил 13 голов.