Д. Коста ответил на сообщения СМИ о ссоре с Конте: вперёд, «Челси»!

Нападающий «Челси» Диего Коста ответил на различные предположения о своём будущем в лондонском клубе после предполагаемой ссоры с наставником команды Антонио Конте. На странице в «Инстаграме» форвард сборной Испании разместил своё фото, на котором он празднует один из голов за синих вместе с испанцем Педро Родригесом. «Вперёд, „Челси!“» — написал Коста под фото.
Ранее сообщалось, что Коста не поможет синим в матче 21-го тура чемпионата Англии против «Лестер Сити», который состоится 14 января, так как поссорился с Конте из-за разногласий вокруг своей травмы. В итоге, наставник решил не включать форварда в заявку на матч.