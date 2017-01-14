Бадштубер: хочу стать не старым Бадштубером, а новым игроком

Защитник мюнхенской «Баварии» Хольгер Бадштубер, перешедший на правах аренды в «Шальке-04», отметил, что полон энтузиазма и намерен стать более сильным футболистом. Бадштубер перешёл в гельзенкирхенский клуб в поисках игровой практики.
«Шальке» становится для меня чрезвычайно важной задачей. Я прогрессировал психологически и в плане становления как личность. И я хочу стать не старым Бадштубером, которого знали до травм, а новым игроком. Хочу достигнуть нового уровня игры», — приводит слова Бадштубера Bild.
Аренда Бадштубера оформлена до конца текущего сезона, а его контракт с «Баварией» рассчитан до лета 2017 года.