Главред журнала «Милана»: показатели Луиса Адриано я воспринимал бы серьёзно

Стефано Мелегари, главный редактор журнала ForzaMilan, официального издания красно-чёрных, поделился мнением о нападающем «Милана» Луисе Адриано, который, как ожидается, 16 января подпишет контракт со «Спартаком».
«Перед нашим разговором попросил своих сотрудников сделать статистические выкладки по Луису Адриано в „Милане“. Мы сравнивали средние показатели бразильца с аналогичными среди форвардов Серии А по тем или иным параметрам. Так вот. Например, в процентном отношении точность его ударов составляет 44,4, тогда как средний показатель по всему турниру — 38,7. Процент реализации голевых моментов у него 42,9 на фоне среднего показателя в 28,2! Процент невынужденных потерь мяча у него ниже на четыре пункта, чем в среднем по Серии А, а процент точных передач — 59,6 против 52,3.
Я, конечно, слышал, что в России сейчас больше уважают чемпионаты Англии и Испании, а к Италии отношение стало скептическим, но поверьте, Серия А как была, так и остаётся одним из сильнейших и сложнейших турниров в мировом футболе. Так что показатели Луиса Адриано я воспринимал бы серьёзно! Уверен, что это усиление для „Спартака“ и хорошее приобретение для РФПЛ в целом.
Бразилец как был хорошим нападающим, так им и остался. Ему не повезло, что он попал в „Милан“ в такой непростой для нашего клуба момент — переходный период, с деньгами есть проблемы, да ещё при Адриано успел смениться тренер. Винченцо Монтелла в линии атаки делает ставку на других игроков. В частности, выстрелил Лападула, который сейчас высоко котируется. „Милан“ делает в нынешних условиях ставку на молодых итальянцев и на людей с умеренной зарплатой. А Луис Адриано — иностранец с большой. И клубу сегодня выгодно расстаться с ним даже за бесценок, зато выйдет очень приличная экономия на зарплате. Да, „Спартак“, возможно, ничего не заплатит, но мы-то сохраним не менее 20 миллионов евро с учётом чистых выплат форварду и налогов с них», — цитирует Мелегари «Спорт-экспресс».