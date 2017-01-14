Бериццо: «Сельта» играет на победу с каждым, и «Реал» не является исключением

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо отметил, что настраивается на победу в матчах с мадридским «Реалом». «Королевский клуб» стал соперником подопечных Бериццо в четвертьфинале Кубка Испании.
«Реал» — гранд, исторический клуб, в котором много звёзд. Однако мы стимулированы на то, чтобы одержать победу. В первом матче на «Сантьяго Бернабеу» мы постараемся продемонстрировать свой футбол. Обычно мы всегда лояльны нашей философии игры. «Сельта» играет на победу с каждым, и «Реал» не является исключением», — приводит слова Бериццо Marca.
Первая игра между «сливочными» и «Сельтой» состоится 18 января, а ответная – 25 января.