Куман: у некоторых игроков «Эвертона» нет будущего в команде

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман ответил на вопрос об усилении состава и дал понять, что у некоторых футболистов нет будущего в команде.
«Мы все ещё работаем над улучшением команды, и если мы сможем приобрести одного или двух игроков, помимо Моргана Шнейдерлена, то сделаем это. Иногда при трансфере не возникает проблем, но порой бывает и наоборот. Мы знаем, что время ограничено — до конца января осталось не так много.
Большинство игроков видят и понимают ситуацию — у некоторых футболистов „Эвертона“ нет будущего в команде», — цитирует Кумана Sky Sports.