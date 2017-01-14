Окриашвили: спасибо «Краснодару» за то, что разрешили взять на сбор семьи

Полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили рассказал о работе на первом зимнем сборе и поблагодарил руководство клуба, которое разрешило игрокам взять на сбор семьи.
«На отпуск нам, футболистам, дали определённое задание, которые мы должны были выполнить в последнюю неделю, чтобы потом было легче втягиваться в тренировочный процесс. Но это задание, конечно, не идёт ни в какое сравнение с теми нагрузками, которые мы получаем здесь на сборах. Очень тяжело, не скрою, но первая неделя – всегда самая сложная. Потом втянемся, и будет полегче. Завтра у нас какой-то беговой тест запланирован. Я такой раньше никогда не проходил. Ребята, которые его уже пробегали, говорят, что на шестой минуте начинаешь «умирать».
То, что футболистам на сбор разрешили взять с собой семьи, помогает в работе. После второй тренировки сил, вроде бы, уже совсем не остается. Но когда вспоминаешь, что в номере тебя ждут жена и ребёнок, на душе становится тепло. Пообщаешься с самыми родными людьми, и силы прибавляются! Семья – лучший способ восстановления! В своей карьере я первый раз приехал на сбор с семьёй, и хочу поблагодарить тренерский штаб и руководство клуба за такое решение. Мне это очень помогает.
В сентябре прошлого года я пришёл в команду, вообще не пройдя никаких сборов. Поэтому был физически готов не лучшим образом. У нас практически каждую неделю было по две игры, на тренировки времени почти не оставалось, и потому я никак не мог набрать оптимальную форму и показать свою лучшую игру. А сейчас у меня есть возможность пройти полноценные сборы, набрать хорошие физические кондиции и продемонстрировать то, на что я способен. Постараюсь использовать этот шанс по максимуму, проявить себя и завоевать место в составе», — цитирует Окриашвили сайт «Краснодара».