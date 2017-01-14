Мата: сейчас «МЮ» показывает лучшие результаты за последние 3 года

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата выразил мнение, что команда показывает лучшие результаты с зимы 2014 года, когда он перешёл из «Челси» в стан манкунианцев. После 20 туров «МЮ» располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, уступая 10 очков лидирующему «Челси».
«МЮ» показывает лучшие результаты с того момента, как я перешёл в клуб. То же самое, если говорить об уверенности и психологии команды. Девять побед подряд позволяют нам чувствовать себя хорошо. Мы стали играть лучше. Не всегда играем достаточно хорошо, но продолжаем побеждать, а это – сильное качество, которое всегда должно быть в таком клубе. Моуринью говорил, что нам необходимо начать регулярно побеждать, и в последние два месяца команде удалось этого добиться. Однако сейчас не время что-либо праздновать», — цитирует Мату ESPN GB.