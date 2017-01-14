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Окриашвили поддерживает решение ФИФА о расширении чемпионата мира

14 января 2017, суббота. 11:03. Футбол
Полузащитник «Краснодара» и сборной Грузии Торнике Окриашвили прокомментировал решение ФИФА об увеличении числа участников чемпионата мира. С 2026 года в мундиале будут принимать участие 48 команд.

«Я обеими руками за! Для такой небольшой страны, как моя, это хорошая возможность пробиться, наконец, на главный турнир планеты! Сейчас нам объективно трудно бороться с большими футбольными державами за первые места в группе, а так квота увеличится, и наши шансы возрастут», — цитирует Окриашвили сайт «Краснодара».
Источник: Официальный сайт ФК "Краснодар" Сообщить об ошибке
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Сборная Грузии - Футбол Торнике Окриашвили Чемпионат мира - Футбол
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