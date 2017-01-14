УЕФА рассмотрит апелляцию по делу Ерёменко 2 марта

Юрист Юрий Зайцев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Романа Ерёменко, назвал дату рассмотрения апелляции по делу игрока.
«Апелляция по делу Ерёменко будет рассмотрена в УЕФА 2 марта. Какова вероятность того, что апелляция будет удовлетворена? Я не комментирую обстоятельства дела», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
УЕФА дисквалифицировал Ерёменко на два года из-за положительного допинг-теста, сданного в сентябре после матча Лиги чемпионов между «Байером» и ЦСКА. В организме 29-летнего футболиста были обнаружены кокаин и его метаболиты.