Моуринью: я ещё молод как тренер

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо отметил, что не терял веры в себя после провального сезона в «Челси».
«Я никогда в себе не сомневался. Даже в период без хороших результатов. Сколько тренеров добивались успеха каждый год? Я был чемпионом меньше двух лет назад. Я выиграл чемпионат с самым высоким уровнем конкуренции два года назад, а не 20 лет назад. Так что для меня это не было проблемой.
Я знаю о своих достоинствах и мотивах, я знаю, к чему стремлюсь, ведь каждый должен к чему-то стремиться. Я ещё молод как тренер», — цитирует 53-летнего Моуринью Sky Sports.