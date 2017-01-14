Конте: Канте отлично начал свой путь в «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте перед выездным матчем 21-го тура АПЛ с «Лестер Сити» (14 декабря) похвалил полузащитника Н'Голо Канте, в прошлом сезоне выступавшего за «лис».
«Бывает, что когда переходишь из одной команды в другую, где совершенно другие ожидания и другое давление, то в начале сезона играешь не очень хорошо. Н’Голо отлично вписался в команду. Я помню, как он пришёл к нам на предсезонной подготовке. Он вернулся позже, чем другие игроки, потому что позже ушёл в отпуск, но он отлично начал свой путь в «Челси», — цитирует Конте сайт «Челси».