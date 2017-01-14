Щенсны: моё будущее в руках Венгера, я доверяю ему с 16 лет

Вратарь «Ромы» Войцех Щенсны, права на которого принадлежат лондонскому «Арсеналу», отвечая на вопрос о своём будущем, отметил, что оно находится в руках наставника «канониров» Арсена Венгера.
«Моё будущее? Если бы я сам что-то знал… Моё будущее находится в руках Арсена Венгера — человека, которому я доверяю с 16 лет. Решение полностью зависит от него. В моём контракте нет никаких особенных пунктов или деталей. Я рад, что за меня борются два таких больших клуба, как «Арсенал» и «Рома», — сказал Щенсны в интервью Sky Sport Italia.