Игуаин не уверен, что «Ювентус» будет его последним европейским клубом

Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин рассказал о переходе из «Наполи» и признался, что допускает возможность перехода в другой европейский клуб.
«Когда мой брат сказал, что „Ювентус“ заинтересован в моём переходе, я оставался спокойным. Руководители „Ювентуса“ были очень решительно настроены, это было трудное решение. Я чувствовал, что переход в „Юве“ будет лучшим выбором для меня. Уверяю, это решение я принял не за два дня.
Я не знаю, будет ли „Юве“ моим последним европейским клубом. Я приехал сюда всего шесть месяцев назад и подписал контракт на пять лет. Мои мысли находятся здесь. По истечении срока действия контракта мне будет 32 года, и это не будет концом карьеры. Так что посмотрим», — цитирует Игуаина Tuttosport.