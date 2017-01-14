Срна: я остаюсь в «Шахтёре» — мне так подсказало сердце

Капитан «Шахтёра» Дарио Срна заявил, что не покинет донецкий клуб этой зимой. Ранее сообщалось, что 34-летний хорват может перейти в «Барселону».
«Я и раньше сказал, и сейчас говорю, что моё сердце принадлежит „Шахтёру“. Я остаюсь в „Шахтёре“ и доволен этим решением.
Я послушал, что говорит моё сердце. Оно мне подсказало, что я должен остаться в „Шахтёре“ и выиграть с командой чемпионат. Я принял правильное решение. А что касается „Барселоны“, я не буду это комментировать, потому что непрофессионально.
Самое важное, что я определился. Я хочу остаться в „Шахтёре“, — приводит слова Срны „Террикон“ со ссылкой на телеканал „Футбол 1“.
Контракт Срны с Шахтером рассчитан до лета 2017 года. Защитник выступает за донецкий клуб с 2003 года.