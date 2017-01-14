Источник: «Зенит» никогда не интересовался Оздоевым

Источник в петербургском клубе прокомментировал «Чемпионату» информацию, опубликованную в СМИ, согласно которой «Зенит» может расстаться с Артуром Юсуповым и пригласить на его место полузащитника «Рубина» Магомеда Оздоева.
«Никогда среди трансферных целей «Зенита» не значилась фамилия Оздоева. Тренерский штаб удовлетворён Юсуповым. Более того, в своём интервью после матча с «АЗ Алкмар» Мирча Луческу даже признался в том, что ошибался, не ставя в состав Артура», — сообщил источник.
В нынешнем сезоне РФПЛ Оздоев принял участие в 10 матчах за «Рубин», из которых в семи выходил в стартовом составе. Юсупов отыграл за «Зенит» в 10 встречах (две – в основе), отметился забитым голом и отдал голевую передачу.