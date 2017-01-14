Ибрагимович сравнил Моуринью и Гвардиолу

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович сравнил Жозе Моуринью и Хосепа Гвардиолу.
Под руководством португальца шведский форвард ныне выступает за «МЮ», а с Гвардиолой Ибрагимович знаком по работе в «Барселоне».
«Пеп или Жозе? Два великих тренера, два разных человека. У меня была возможность работать с обоими. Я побеждал с обоими, но один стимулирует меня больше, чем другой», — приводит слова Ибрагимовича Sky Sports.
Ранее нападающий, говоря о периоде карьеры в «Барселоне», не стеснялся в жёсткой форме критиковать Гвардиолу.