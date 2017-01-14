Васин: верю, что ЦСКА весной и «Спартак» догонит, мы по-прежнему в гонке

Защитник Виктор Васин, вернувшийся в ЦСКА из аренды в «Уфе», в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко выразил уверенность в том, что во второй половине сезона «армейцам» по силам догнать лидирующий в таблице российской Премьер-Лиги «Спартак».
После 17 туров ЦСКА занимает третье место в таблице, отставая на три очка от «Зенита» и на восемь от «Спартака».
«Догонит ли ЦСКА «Зенит» весной? Я верю, что и «Спартак» догоним. Если бы у нас «Барселона» лидировала с таким отрывом – это была бы пропасть. А так – нет. ЦСКА по-прежнему в гонке. Посматриваю ли за конкурентами? Слухи доходят, но мне они не особо интересны. Чтобы следить, кто кого купил – такого нет. В любом случае от себя будем плясать. Всё в наших руках», — поведал Васин.
Полную версию эксклюзивного интервью с защитником ЦСКА Виктором Васиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.