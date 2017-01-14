В окружении Месси удивлены решением «Барселоны» уволить Гратакоса

Решение «Барселоны» уволить с поста директора клуба Пере Гратакоса вызвало удивление в окружении нападающего каталонцев Лионеля Месси.
Клуб принял данное решение из-за высказываний Гратакоса о том, что Месси не был бы так хорош без своих партнёров по команде. «Барселона» — это не только Месси. Он очень важен, но побеждает вся команда. Без Неймара, Суареса, Иньесты, Пике и других футболистов Лионель не был бы таким хорошим игроком», — заявил он. Официальный сайт «Барселоны» объяснил увольнение специалиста следующим образом: «Гратакос был освобождён от должности директора за то, что публично высказал своё личное мнение, которое не совпадает с интересами клуба».
По данным Mundo Deportivo, Месси с Гратакосом связывают хорошие отношения — при нём футболист дебютировал в «Барселоне Б» в 2004 году. Кроме этого, сам аргентинец неоднократно высказывался в том же ключе, отмечая, что игра команды не зависит от одного футболиста. Таким образом, Месси не имеет никакого отношения к увольнению Гратакоса, который продолжит работать в клубе в рамках проекта Masia 360.