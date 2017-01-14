Зидан: Рамос является примером для подражания в «Реале»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поддержал защитника команды Серхио Рамоса в связи с инцидентами в гостевом матче 1/8 финала Кубка Испании с «Севильей». Мадридский клуб играл на выезде и завершил встречу вничью со счётом 3:3. Сам Рамос, ставший автором одного гола, в ходе игры подвергался оскорблениям со стороны болельщиков хозяев поля.
«Прежде всего Рамос является нашим капитаном и примером для подражания для всех в команде. Он, без сомнений, является символичным испанским игроком. Но инциденты в матче Кубка с «Севильей» уже в прошлом. Как игроки относятся к оскорблениям с трибун? К сожалению, хамство в адрес игроков с трибун случается в футболе. Когда на стадионе 100 тысяч человек, мы не в состоянии изменить сознание каждого», — цитирует Зидана Marca.
Рамос является воспитанником «Севильи». С 2004 по 2005 год он защищал цвета главной команды андалусского клуба, после чего перешёл в «Реал».