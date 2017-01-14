Нобоа: считаю себя наполовину эквадорцем, наполовину русским

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа рассказал о своей адаптации в России и призвал болельщиков посетить чемпионат мира 2018 года.
«Я жил в Казани, Москве и Ростове. У столицы очень большая история, есть много мест в Москве, которые обязательно нужно увидеть. Красная площадь, например, Кремль. Ещё меня очень впечатлило московское метро. В Казани же очень комфортно жить. Там хороший уровень жизни, в городе всё есть.
Я бы всем рекомендовал посетить Россию. Вы получите настоящее наслаждение от пребывания здесь. Некоторые места по-настоящему уникальны. Чемпионат мира в 2018 году пройдёт летом, поэтому в России будет хорошая погода.
Первый год в России был очень сложным, но всё изменилось, когда я встретил свою будущую супругу — Олю Романову. Она помогла мне изучить язык и культуру. Теперь я считаю себя наполовину эквадорцем, наполовину русским», — сказал Нобоа в интервью официальному сайту ФИФА.