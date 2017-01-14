Китайские клубы интересуются полузащитником «Милана» Сосой

Полузащитник «Милана» Хосе Эрнесто Соса может продолжить карьеру в чемпионате Китая. Интерес к аргентинскому футболисту проявляют «Хэбэй Чайна Форчун» и «Бэйцзин Гоань», информирует Calciomercato.
Возможная продажа Сосы позволит «Милану» отбить затраченные летом 2016 года на его трансфер € 7,5 млн. 31-летний игрок перебрался в стан россонери из турецкого «Бешикташа».
Сообщается, что сам Соса не хочет покидать Италию, но может согласиться на переезд в Китай в случае выгодного в финансовом плане предложения.