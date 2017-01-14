Директор «Динамо» (Бухарест): мы хотим Торже, но у него слишком большая зарплата

Спортивный директор бухарестского «Динамо» Ионел Дэнчулеску прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Терека» Габриэля Торже.
«Нам будет сложно заполучить Торже. Он хочет присоединиться к нам, мы тоже, но у него слишком большая зарплата. Он получает € 1 млн в год или что-то около того. В „Тереке“ тоже не хотят платить такую зарплату, но сам Торже не готов отказаться от таких денег», — цитирует Дэнчулеску Gazeta Sporturilor.
Контракт Торже с «Тереком» действует до конца сезона-2018/19. В текущем сезоне РФПЛ полузащитник принял участие в 5 матчах (в 2 — в основном составе), но результативными действиями не отметился.