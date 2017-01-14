Тренер «Валенсии»: у Дзадзы есть характер, Симоне нам очень поможет

Тренер «Валенсии» Воро подтвердил, что нападающий «Ювентуса» Симоне Дзадза перейдёт в испанский клуб.
«Похоже, переход Дзадзы оформлен. Симоне — проверенный игрок, которого в команде также хотели видеть предыдущий тренер и спортивный директор. Несмотря на то что в Англии он не играл много, у него есть характер. Симоне нам очень поможет», — приводит слова Воро Football Italia.
Ранее сообщалось, что «Валенсия» арендует 25-летнего итальянского игрока за € 2 млн с опцией выкупа за € 16 млн.
Первую половину сезона нападающий провёл на правах аренды в «Вест Хэм Юнайтед» и не забил ни одного мяча в 11 матчах.