Аршавин: нереально сделать так, чтобы государственные деньги из РФПЛ резко ушли

Нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин поделился мнением о том, нужно ли российскому футболу отказаться от государственного финансирования.
«Что будет, если в РФПЛ откажутся от государственного финансирования? У нас и так уровень чемпионата падает, после этого он ещё сильнее упадёт. Частные предприниматели условного Томска не смогут платить даже такие зарплаты, которые там сейчас платят.
Следовательно, в «Томи» будут играть ещё более молодые футболисты, собственные воспитанники. А опытные футболисты будут либо уезжать за границу, либо переходить в московские клубы, а также в «Зенит», «Краснодар». Это будет нормальная рыночная модель, но к ней никто не готов. Полагаю, нереально в России сделать так, чтобы государственные деньги из футбола резко ушли. В противном случае получится большая пропасть.
Конечно, нужно двигаться в данном направлении, делать так, чтобы было как можно больше частных средств или тех денег, которые зарабатывает клуб. А государство по большому счёту должно вкладывать в детский футбол, в развитие футбола или спорта», — сказал Аршавин в интервью изданию «Газета.Ru».