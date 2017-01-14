Венгер: с Алексисом всё в порядке, просто я не хотел его перегружать

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями от выездного матча АПЛ с «Суонси Сити» (4:0) и объяснил замену форварда Алексиса Санчеса.
«Первый тайм получился тяжёлым, соперник был хорошо готов физически, но постепенно наш темп дал о себе знать — «Суонси» справлялся всё хуже и хуже. В первые 20-25 минут соперник играл очень организованно, а мы часто теряли мяч. Во втором тайме моментов стало больше. Да, с голами нам повезло, но шансы у нас были.
Почему я заменил Алексиса Санчеса на 79-й минуте? С ним всё в порядке. Алексис хотел продолжить игру, но я не хотел его перегружать", — цитирует Венгера BBC.