«Челси» вернул из аренды в «Бёрнли» нападающего Бэмфорда

«Челси» вернул из аренды в «Бёрнли» нападающего Патрика Бэмфорда, сообщает пресс-служба «бордовых».
23-летний футболист присоединился к «Бёрнли» летом прошлого года. В нынешнем сезоне он принял участие в шести матчах чемпионата Англии, но не отметился результативными действиями.
Вполне возможно, что возвращение Бэмфорда связано с информацией о конфликте между главным тренером «Челси» Антонио Конте и основным форвардом команды Диего Костой. По данным английских СМИ, испанец поссорился с итальянским специалистом и три дня не тренировался после выгодного предложения от китайского клуба. Коста не вошёл в заявку «Челси» на матч с «Лестер Сити» в 21-м туре АПЛ.