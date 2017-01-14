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«Челси» вернул из аренды в «Бёрнли» нападающего Бэмфорда

14 января 2017, суббота. 21:48. Футбол
«Челси» вернул из аренды в «Бёрнли» нападающего Патрика Бэмфорда, сообщает пресс-служба «бордовых».

23-летний футболист присоединился к «Бёрнли» летом прошлого года. В нынешнем сезоне он принял участие в шести матчах чемпионата Англии, но не отметился результативными действиями.

Вполне возможно, что возвращение Бэмфорда связано с информацией о конфликте между главным тренером «Челси» Антонио Конте и основным форвардом команды Диего Костой. По данным английских СМИ, испанец поссорился с итальянским специалистом и три дня не тренировался после выгодного предложения от китайского клуба. Коста не вошёл в заявку «Челси» на матч с «Лестер Сити» в 21-м туре АПЛ.
Источник: ФК "Бёрнли" Сообщить об ошибке
Теги
Бёрнли Челси Патрик Бэмфорд Трансферы
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14 января 2017, суббота
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