Суарес: Месси спокоен, он хочет продолжать играть в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес после победы над «Лас-Пальмасом» (5:0) в матче Примеры отметил, что форвард Лионель Месси хочет продлить контракт.
«Журналисты всегда понимают всё неправильно. Месси спокоен, он хочет продолжать играть в «Барселоне», а клуб знает, что нужно делать. Президент сказал, что хочет продлить контракт с Месси.
Надо всегда помогать команде, над чем я и работаю. Нам было важно наконец победить в матче чемпионата Испании», — цитирует Суареса Marca.
Действующее соглашение Месси с каталонским клубом рассчитано до лета 2018 года.