Бурлак: общий посыл Грасии был в том, что у «Рубина» уже нет времени на раскачку

Защитник «Рубина» Тарас Бурлак рассказал о целях команды на вторую половину сезона. После 17 туров казанцы идут на девятой строчке в турнирной таблице РФПЛ.
«Что Хави Грасия сказал игрокам после возвращения из отпуска? Всего говорить не могу, но общий посыл был в том, что у нас уже нет времени на раскачку. Закончатся сборы, и сразу последует встреча на Кубок против „Сибири“. Через три дня „Анжи“, потом „Оренбург“ и „Урал“ на выезде. Весенняя часть очень насыщенная. Если учесть ещё и перерывы на матчи сборных, то будут отрезки с двумя встречами в неделю. Поэтому никакого втягивания быть не может. Мы очень много очков потеряли в первой части чемпионата.
Нам сразу сказали о задаче выйти в Лигу Европы. Независимо от того, как это будет: через Кубок или чемпионат. Сейчас у нас пройдут сборы. Будем 40 дней в Испании, проведём 10 контрольных матчей. Думаю, что времени вполне достаточно, чтобы наиграть связи. Наверное, сейчас уже не будет такого прихода новичков. Если усиление будет, то только точечное. Мы притёрлись друг к другу, и считаю, что даже в чемпионате у нас неплохие шансы», — цитирует Бурлака «Спорт-экспресс».