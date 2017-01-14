Конте: Коста закончил тренировку из-за боли в спине, я не лгу

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал информацию о своём конфликте с нападающим Диего Костой, который не вошёл в заявку на матч с «Лестер Сити» (3:0) в 21-м туре АПЛ.
Ранее английские СМИ сообщили, что испанец поссорился с итальянским специалистом из-за споров вокруг своей травмы. Также появилась информация, что Коста три дня не тренировался в составе «Челси» после выгодного предложения от одного из китайских клубов.
«Диего досрочно закончил тренировку во вторник из-за боли в спине, по этой причине он сегодня не играл. Я уже говорил вам об этом перед игрой, и это правда, я не лгу.
Было ли предложение из Китая? Ничего об этом не знаю. Если и есть проблемы, о которых вы писали, то мы решим их в раздевалке, а не на пресс-конференции», — цитирует Конте BBC Sport.