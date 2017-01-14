«Спортинг» не смог победить новичка Примейры, несмотря на дубль Доста

«Спортинг» не смог выиграть у новичка элитного дивизиона чемпионата Португалии «Шавиша» в матче 17-го тура Примейры. Встреча проходила в Шавише на стадионе «Мунисипал Мануэл Бранку Тейшейра» и завершилась со счетом 2:2.
В дебюте игры Рафаэл Лопеш вывел хозяев вперед. На исходе первого тайма Бас Дост сравнял счет.
На 72-й минуте Рубен Семеду был удален с поля и «Спортинг» остался в меньшинстве, но уже две минуты спустя Дост оформил дубль. В концовке Фабиу Мартиньш спас «Шавиш» от поражения.
«Спортинг» (34 очка) занимает третье место в таблице, «Шавиш» (24) идет шестым.