Тульский «Арсенал» объявил о подписании контракта с Григалавой

Тульский «Арсенал» заключил контракт с грузинским футболистом Гией Григалавой. Контракт Григалавы с «канонирами» подписан по системе «1,5+1», информирует официальный сайт тульского клуба.
27-летний Гиа Григалава выступал в РФПЛ за «Ростов», «Москву», «Волгу», «Крылья Советов» и «Анжи». Последним клубом центрального защитника был кипрский «Этникос», за который он провёл 8 матчей. С 2011-го года привлекался в сборную Грузии, на его счету больше 20 встреч за национальную команду.
После 17 туров нынешнего розыгрыша РФПЛ «Арсенал» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.