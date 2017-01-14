Форвард дортмундской «Боруссии» Рамос близок к переходу в «Гранаду»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Адриан Рамос, скорее всего, продолжит карьеру в «Гранаде», сообщает Goal со ссылкой на газету El Ideal. Клубы практически согласовали все условия трансфера колумбийца.
По данным источника, 30-летний Рамос отыграет вторую половину сезона в составе «Гранады», а летом перейдёт в китайский «Чунцин Лифань». Такая договорённость связана с тем, что владелец испанского клуба Цзянь Лижанг также финансирует китайскую команду.
В текущем сезоне Рамос принял участие в 7 матчах Бундеслиги, выйдя на поле в основном составе в 4 из них, и стал автором 2 голов и 1 голевой передачи.