Клемент: судья не поставил чистый пенальти в ворота «Арсенала», пропустив фол

Главный тренер «Суонси Сити» Пол Клемент поделился впечатлениями от домашнего матча 21-го тура АПЛ с «Арсеналом» (0:4). На 43-й минуте игрок «лебедей» Ки Сун Юн упал в штрафной «Арсенала» и получил жёлтую карточку за симуляцию от судьи Майка Джонса.
«Судья должен был назначать пенальти в ворота „Арсенала“. Сперва я думал, что арбитр его поставит. В перерыве Ки сказал мне, что там был чистый фол и пенальти, а судья ошибся, показав жёлтую карточку. Я посмотрел повтор с нескольких камер, и, похоже, контакт там действительно был. Возможно, это решение арбитра оказалось ключевым», — цитирует Клемента Sky Sports.