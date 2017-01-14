Сборная Буркина Фасо с Каборе в составе ушла от поражения в матче с Камеруном

Сборные Буркина Фасо и Камеруна сыграли вничью в матче первого тура Кубка африканских наций — 2017. Встреча проходила в Либревиле (Габон) на стадионе «Стад д'Ангондже» и завершилась со счетом 1:1.
На 35-й минуте Бенжамен Муканджо вывел сборную Камеруна вперед. На 75-й минуте Иссуфу Дайо провел ответный мяч, голевую передачу отдал Бакари Коне.
Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе отыграл за Буркина Фасо весь матч.
Турнирное положение в группе А после первого тура: 1-4. Камерун, Буркина Фасо, Габон, Гвинея-Биссау — по одному очку.