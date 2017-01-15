Григалава: до последнего не верил, что могу вернуться в РФПЛ

Новичок тульского «Арсенала» Гиа Григалава рассказал, что до последнего не верил в возможность возвращения в Премьер-Лигу. В России грузинский игрок выступал за «Ростов», «Москву», «Волгу», «Крылья Советов» и «Анжи». В начале 2015 года Григалаве пришлось покинуть махачкалинский клуб из-за того, что в его анализах якобы были обнаружены следы наркотических веществ. При этом игрок сказал, что в «Анжи» его подставили.
«Тульский клуб вышел на связь в декабре. Меня предложение полностью устроило. Сегодня поставили подписи под контрактом, так что готов приступить к работе.
Сразу после ухода из „Анжи“ и отъезда на Кипр поставил себе задачу снова играть в Премьер-Лиге. Получилось далеко не сразу. Но главное, что получилось. Рад вернуться. Честно говоря, до последнего не верил. Были нюансы из-за той истории. Уезжал я, скажем так, тяжело», — цитирует Григалаву «Спорт-экспресс».