Хаби Алонсо: искренне думаю, что возвращение славы «Ливерпуля» уже близко

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Хаби Алонсо, ныне выступающий за «Баварию», рассказал о своём отношении к наставнику мерсисайдцев Юргену Клоппу.
«Я сильно уважаю его за то, как он отнёсся к культуре „Ливерпуля“. С самого начала работы он, казалось, понимал, что значит возглавлять „Ливерпуль“. Он понимает изголодавшихся болельщиков, но при этом ведёт себя тактично и достойно. АПЛ никогда не была более конкурентоспособной, чем сейчас, но я искренне думаю, что возвращение дней славы футбольного клуба „Ливерпуль“ уже близко.
Ничто не значит для болельщиков больше, чем победа над „Манчестер Юнайтед“. Победа на „Олд Траффорд“ будет означать не только море эмоций для болельщиков, она даст „Ливерпулю“ реальную веру в то, что у команды есть всё необходимое для чемпионского титула», — сказал Алонсо в эфире Fox.