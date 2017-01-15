Аршавин: чемпионство «Спартака» было бы логично, всё для этого есть

Нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин прокомментировал лидерство «Спартака» в турнирной таблице РФПЛ после 17 туров. Столичная команда на данный момент опережает «Зенит» на 5 очков.
«На самом деле москвичи показывают хорошую, сбалансированную игру. У их действий есть структура, видно, чего команда хочет на поле. При этом класса «Спартаку» всё равно не хватает. Смотрите сами: он сначала обыгрывает «Оренбург» в чемпионате, затем уступает «СКА-Хабаровску» в Кубке. Однако классная команда даже при отсутствии игры за счет мастерства футболистов должна вытягивать такие матчи.
У «Спартака» нет запаса прочности, именно класса игроков. У любой команды в любом сезоне есть матчи, когда игра не клеится, но всё равно лидеры решают исход в одном-двух эпизодах.
Может ли спартаковская игра развалиться после зимней паузы? Я особо не задумывался над этим вопросом. Мне кажется, предпосылок для провала точно нет. Наставник команды Массимо Каррера все-таки не первый день в футболе. Он долго работал в «Ювентусе».
Удивляет ли первое место „Спартака“? Мы просто не привыкли видеть «Спартак» на первом месте. Он давно там не был. В последнее время во главе ЦСКА и «Зенит». С другой стороны, у «Спартака» хороший стадион и всегда были деньги.
Пора ли становиться чемпионами? Это было бы логично. Всё для этого есть, остаётся только добавить спортивные результаты», — цитирует Аршавина Газета.Ru.