Минюст: новые власти США продолжат расследование коррупционного скандала в ФИФА

Министр юстиции и генпрокурор США Лоретта Линч заверила, что новые власти страны продолжат расследование дела о коррупции в ФИФА, сообщает AP. Линч покинет свой пост 20 января, в день инаугурации избранного президента страны Дональда Трампа. Место нового главы Минюста займёт сенатор Джефф Сешнс.
Линч добавила, что первое в США судебное разбирательство по данному делу запланировано на октябрь, а расследование ещё продолжается. По оценкам чиновницы, дело о коррупции в ФИФА слишком громкое, потому его расследование не терпит отлагательств.
27 мая 2015 года в Цюрихе были задержаны несколько высокопоставленных чиновников ФИФА по подозрению в коррупции, в том числе член исполкома ФИФА Джеффри Уэбб, вице-президент ФИФА Эухенио Фигередо, член исполкома Эдуардо Ли, бывший президент Бразильской конфедерации футбола Хосе Мария Марин, президент Федерации футбола Венесуэлы Рафаэль Эскевель. Ещё ряду чиновников были предъявлены обвинения. По данным американского Минюста, за 24 года подозреваемые в количестве 14 человек получили взяток на сумму около $150 млн.